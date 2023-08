Bloccato baby pusher con la droga in via Repubblica: 18enne denunciato

Continuano i controlli dei Carabinieri di Parma per garantire la massima sicurezza in questi giorni di metà agosto. Nel corso della nottata appena trascorsa, i numerosi carabinieri delle Stazioni di Parma Oltretorrente e Parma Centro, unitamente agli equipaggi della Radiomobile, hanno

concentrato la propria attività di controllo del territorio nella parte centrale della Città, con particolare attenzione alle vie del centro, particolarmente frequentate da giovani e turisti. L’attività ha permesso di denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 18enne, residente a Parma, trovato in possesso in Strada Repubblica di 15 grammi di hashish, destinate alla

vendita.

Un 20enne è stato segnalato per ubriachezza molesta, in quanto in Piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa, dopo aver ecceduto in bevande alcoliche, infastidiva i residente e passanti sbraitando a voce alta frasi insensate. I controlli hanno anche permesso di sequestrare amministrativamente una Giulietta, il cui titolare, un parmense di 29 anni, controllato sempre in Centro circolava sebbene il veicolo fosse sprovvisto dell’assicurazione Rc Auto obbligatoria per legge.