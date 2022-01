Bloccato in viale Toschi con la droga etnica: arrestato 44enne

Sul mercato dello spaccio avrebbe fruttato più di 3 mila euro. Un 44enne di Modena, trovato in possesso di 13 grammi di shaboo, la cosidetta droga etnica, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 gennaio in viale Toschi a Parma. L'uomo, dopo aver visto i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, ha cercato di scappare. I militari lo hanno bloccato proprio dopo aver visto il suo atteggiamento sospetto. In tasca aveva 13 grammi di una sostanza granulosa, la shaboo, una potente droga molto diffusa tra i giovani delle comunità asiatiche della nostra città. Per il 44enne sono scattate la manette per detenzione ai fini di spaccio: il pusher avrebbe ricavato circa 3.200 euro dalla vendita della sostanza.

In piazza Vittorio Emanuele II un 19enne tunisino è stato notato in atteggiamenti sospetti mentre parlava con altre persone. I carabinieri lo hanno fermato e perquisito: in tasca aveva 2 grammi di hashish e la somma contante di circa 1000 euro in banconote di piccolo taglio. La perquisizione nella sua abitazione ha consentito di trovare altri 23 grammi di eroina, già suddivisa in dosi, oltre ad un involucro contenente 7 grammi di cocaina.