Boccone di traverso: il cameriere salva la vita di una cliente

Salvatore: di nome e di fatto. Si chiama così l'uomo che domenica ha salvato la vita a una donna evitando la tragedia in uno dei ristoranti più noti di Parma. Di professione fa il cameriere, Salvatore, ma sotto il camice aveva il mantello che gli ha permesso di raccontare una storia nella quale lui ha scritto il lieto fine. È stato comunque un mezzogiorno di fuoco per lui, per Chef Romani e tutta la sua brigata a Vicomero. Per Salvatore in particolare, che non ci ha pensato due volte prima di effettuare la manovra salvavita. In quei momenti concitati serve la lucidità. E il cameriere è stato estremamente lucido nel fiondarsi al tavolo dopo aver visto la donna con poco respiro mentre i commensali cercavano di rianimarla invano, dopo che un pezzo di cibo le si era bloccato in gola. La donna non riusciva a mandare giù il bolo, né a respirare. Inutili i tentativi dei commensali che hanno cercato di liberarle le vie respiratorie, prezioso quello di Salvatore: lui è un volontario della Croce Rossa di San Secondo, sa riconoscere il pericolo e ha proceduto ad effettuare la manovra di Heimlich: la tecnica di primo soccorso che permette di rimuovere un’ostruzione delle vie aeree espellendo il corpo estraneo. La donna ha passato un brutto quarto d’ora, ma alla fine ha trovato il suo Salvatore.