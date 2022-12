Bogolese, frontale tra due auto: un ferito

Incidente in tarda serata, ieri venerdì 2 dicembre. Poco prima delle 22, sulla strada di Bogolese nel comune di Sorbolo Mezzani, due auto si sono scontrate. Lo scontro frontale ha causato ferite di media gravità a uno dei due conducenti, tanto da essere trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma con traumi seri. Non è in pericolo di vita. Sul posto l'ambulanza del 118 che ha prestato i primi soccorsi.