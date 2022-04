San Michele Tiorre, i ragazzini si erano inventati tutto: sono stati loro a lanciare la bomba carta che li ha feriti

Si sarebbero inventati tutto i due ragazzini di 12 e 13 anni che, nei giorni scorsi, sono stati feriti da una bomba carta nel corso di una biciclettata a San Michele Tiorre. Sarebbero stato infatti loro stessi a lanciare il petardo. I due, invece, avevano presentato denuncia ai militari sostenendo che un terzo ragazzo avesse lanciato il petardo contro di loro.

I carabinieri di Sala Baganza, al termine di una serie di accertamenti ed indagini, infatti, hanno stabilito che la storia raccontata dai ragazzi era completamente falsa. Alcuni punti e riferimenti non tornavano e così i militari hanno effettuato alcuni approfondimenti. Una bugia per giustificare una grossa bravata, che ha avuto conseguenze gravi per uno dei due, medicato poi al pronto soccorso con ferite in varie parti del corpo.