Bonaccini: "Siamo pronti per la vaccinazione di massa"

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini spinge sull'acceleratore per far sì che la campagna per la vaccinazione antiCovid cambi passo.

"Ieri sera - scrive il Governatore regionale su Facebook - ho fatto il punto con i direttori generali delle Aziende sanitarie. Siamo al lavoro per accelerare ed estendere la campagna vaccinale, contando sulle maggiori forniture in arrivo e l’impegno del Governo su questo fronte. E sulla nostra organizzazione regionale, che sarebbe in grado di vaccinare molti più cittadini ogni giorno ed è pronta per il salto di qualità per la vaccinazione di massa.

"Usciamo da una settimana difficilissima - prosegue Bonaccini - per l'Emilia-Romagna e, purtroppo sempre di più, per tutto il Paese. Abbiamo chiesto al Governo di assumere misure nazionali ma intanto non abbiamo aspettato, le abbiamo prese qui. Ci aspettano alcune settimane complesse, ma il nostro impegno deve essere quello di passare rapidamente dalle restrizioni a tappeto alle vaccinazioni a tappeto".