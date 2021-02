Bonaccini: "E' l'inizio della terza ondata: non possiamo mollare ora"

E' l'inizio della terza ondata e per affrontarla servono strumenti restrittivi e allo stesso tempo l'accelerazione della campagna vaccinale. "Stiamo affrontando l’inizio della terza ondata - ha scritto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini sui social - non possiamo mollare ora, nel momento in cui stiamo mettendo tutto il nostro impegno per accelerare la campagna vaccinale, indispensabile per battere questo terribile virus". Oggi verrà firmata un nuova ordinanza per applicare le regole della zona 'arancione scura' a tutti i comuni della Città Metropolitana di Bologna.