Bonaccini: "Gia' due milioni e mezzo di vaccinati. Variante Delta? Sotto controllo "

C'era anche Stefano Bonaccini, il presidente della Regione Emilia Romagna, all'inaugurazione del nuovo Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell'Università di Parma, erogato in lingua inglese, che sarà attivato dal prossimo anno accademico (2021-22) anche nella sede di Piacenza. E' stata l'occasione per fare il punto sulla campagna vaccinale e la circolazione della Variante Delta, presente in Regione ma ancora sotto controllo.

"Noi stiamo vaccinando a pieno ritmo - spiega Bonaccini - abbiamo superato ieri 4 milioni di somministrazioni di dosi e siamo già oltre il milione e mezzo di vaccinati definitivamente con doppia dose. C'è un altro milione circa che attende come il sottoscritto solo la seconda dose, le prossime settimane verranno tutti vaccinati e tanti altri sono in attesa della prima dose. Per quanto mi riguarda sono fiducioso, il rallentamento è stato molto lieve e confido veramente nel grande lavoro del generale Figliuolo. Adesso c'è da convincere un po' gli scettici che ci sono in Emilia-Romagna e un po' ovunque, ma credo che riusciremo ad arrivare a una cifra molto importante di vaccinati. Bisogna vaccinare tutti quelli che lo vorranno fare, è la risposta anche alle preoccupazioni che attualmente ci sono in Europa rispetto alla Variante Delta. I vaccini proteggono, si vede. In Gran Bretagna c'è una crescita molto forte dei contagi, qui da noi sono ancora molto bassi e li stiamo monitorando uno per uno per isolare le persone colpite ma per ora le cose vanno decisamente bene. Cerchiamo di fare al meglio il nostro lavoro in ogni territorio".