Bonaccini: "In Emilia un piccolo record: quasi 20.000 vaccinazioni in un giorno"

"Il Governo pensi a fare arrivare le dosi e pretenda dalle Regioni che facciano le cose al meglio". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, dopo la 'strigliata' del premier Mario Draghi alle Regioni. Per Bonaccini, intervistato a tutto campo stamane su La7, i problemi vanno "risolti e riconosciuti", ma bisogna "evitare di generalizzare". Certo magistrati e avvocati vaccinati in Toscana "quello probabilmente e' stato un errore", concede il governatore Pd. "Il richiamo di Draghi a fare di tutto perché si faccia al meglio e più rapidamente possibile è un richiamo giusto, ma bisogna evitare di generalizzare. Se in qualche realtà c'è qualche difficoltà che può succedere, va risolta e il Governo ha ragione a risolverla". In ogni caso "non mi permetto di sindacare sulle singole regioni, nostro compito è condividere le scelte col Governo, poi ognuno risponderà di quello che fa". D'altra parte Bonaccini sottolinea che secondo lui quello del Governo è l'approccio giusto sul fronte di ritardi nelle forniture di vaccini da parte delle multinazionali. "Draghi è stato esemplare da quando si è insediato, bisogna fare non solo la voce dura ma anche ottenere ciò che è dovuto". In Emilia-Romagna, sottolinea poi, "ieri abbiamo completato un piccolo record, quasi 20.000 vaccinazioni. Potremmo farne molte di più perché a noi non é mancata l'organizzazione ma le dosi, un problema drammatico".

Ma sempre a proposito della collaborazione tra Regioni e Governo, non ogni forma di supporto da Roma è valida a prescindere. Ad esempio sulle prenotazioni: in Emilia-Romagna il sistema funziona, non serve l'arrivo di Poste Italiane. "Perché se in Emilia-Romagna quando apriamo le agende succede come lunedì scorso, che in poche ore si prenotano quasi 90.000 persone tra 75 e 79 anni, io dovrei decidere da un giorno all'altro di cambiare un sistema che funziona e prenderne un altro?". Sulle vaccinazioni, osserva infine Bonaccini, "ci giochiamo tanto, perché se vaccineremo praticamente tutti gli italiani andremo verso ottobre e ad una possibile quarta ondata con un paese forte e pronto a non chiudere più nulla". Perché oggi, ricorda ancora il governatore, "abbiamo tante categorie che sono nel dramma e nella disperazione".