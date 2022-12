Bonaccini: "Le persone si accolgono con solidarietà". A Parma in arrivo 8 migranti

"L'Emilia-Romagna accoglierà i 113 migranti che arriveranno al porto di Ravenna il 31 dicembre. Siamo al lavoro con Prefettura ed Enti locali per rispondere nel modo migliore alla decisione del Governo. Perché le persone si salvano, non si lasciano in mare. E si accolgono con dignità e solidarietà. Sempre". Lo scrive su Facebook Stefano Bonaccini. A Parma è previsto l'arrivo di 8 migranti, verranno distribuiti nei centri d'accoglienza straordinari. Circa 500 migranti sono stati accolti nel 2022. Erano 315 un anno fa.

"Attendo però ancora una spiegazione dal Governo: perché costringere queste persone a restare in mare per quattro giorni in più, facendole circumnavigare l'Italia dall'alto Tirreno all'alto Adriatico? Vorrei una risposta chiara", aggiunge il governatore dell'Emilia Romagna.