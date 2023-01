Boom di furti in abitazione nella notte di Capodanno: colpiti il quartiere Cittadella e le frazioni

Tra le giornate del 31 dicembre 2022 ed il 1° gennaio 2023 sono stati segnalati diversi furti all'interno delle abitazioni di Parma. I ladri hanno infatti approfittato dell'assenza dei proprietari, che si trovavano a casa di amici e parenti per il cenone di San Silvestro o nei locali, per colpire in maniera mirata. I malviventi sono infatti riusciti a fare irruzione in alcune abitazioni - soprattutto all'interno del quartiere Cittadella e nelle frazioni ma anche al quartiere Montanara - e ad accapparrarsi denaro in contanti ed oggetti preziosi.

In particolare nella notte di Capodanno si sono verificati diversi furti, sia nella zona del centro cittadino che nelle zone limitrofe e nelle frazioni, da San Prospero ad Alberi. Per chi ha scelto di prendersi qualche giorno di ferie il rientro è stato parecchio amaro: in alcuni casi infatti i ladri hanno saccheggiato le case dei proprietari, appena partiti per una mini vacanza a cavallo tra Natale e Capodanno. Le forze dell'ordine stanno portando avanti le indagini per cercare di identificare gli autori dei colpi, anche grazie alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nei pressi delle abitazioni colpite.