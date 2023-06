Borgo Riccio, tenta di forzare le auto in sosta: un testimone lo vede. Poi la fuga, l'inseguimento e l'arresto

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato in flagranza di reato un pregiudicato di origine nigeriana. L'arresto è avvenuto intorno alle 8.30 di ieri, 22 giugno, in Borgo Riccio, grazie all'intervento di un testimone che ha segnalato al numero d’emergenza 112 la presenza di un uomo di colore con una camicia a quadri, intento a forzare le vetture in sosta.

Immediatamente dopo la segnalazione, una pattuglia si è recata sul luogo indicato ed ha individuato l'uomo mentre stava forzando la portiera di un'auto, utilizzando un oggetto metallico che infilava vicino alla serratura. Bloccato dopo una breve fuga è stato fatto salire sulla “gazzella”. Successivamente, è stata effettuata una ricognizione del luogo, durante la quale è stata individuata un'altra autovettura con evidenti segni di effrazione.

In sede di identificazione presso la caserma, l'uomo è stato riconosciuto come un 21enne di origine nigeriana, con diversi precedenti di polizia e senza una fissa dimora in Italia. L'uomo è stato arrestato per tentato furto su autovettura e denunciato per porto di oggetti idonei ad offendere e danneggiamento.