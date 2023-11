Paura a Borgotaro, il tetto cede e cade nel vuoto: 61enne trasportato con l'elicottero al Maggiore

Grave incidente nel pomeriggio di venerdì 24 novembre nella frazione Laghina nel comune di Borgotaro. Un 61enne, che si trovava sul tetto di un edificio per motivazioni in corso di accertamento, è caduto nel vuoto perchè la struttura ha ceduto. L'episodio si è verificato nelle prime ore del pomeriggio. L'allarme è scattato da subito e sul poso sono arrivati i soccorritori del 118, oltre all'elisoccorso partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma. L'uomo è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in gravi condizioni di salute.

IN AGGIORNAMENTO