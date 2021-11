Nasconde la cocaina in un pettine: arrestato parrucchiere-pusher di Borgotaro

Nascondeva la cocaina negli strumenti da lavoro, in particolare all'interno di un pettine. Un parrucchiere di Borgotaro di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri, che lo hanno fermato nel corso di un controllo stradale. L'episodio è avvenuto alle ore 16 di ieri, domenica 28 novembre lungo la strada Fondovalle. I carabinieri di Borgotaro e di Varsi hanno fermato un'auto, con a bordo il 53enne, originario di Genova ma residente in paese.

L'uomo ha mostrato da subito agitazione: anche se i documenti dell'auto erano regolari i militari hanno deciso di fare un ulteriore controllo. Lo hanno quindi perquisito: in auto c'era una spazzola con all'interno 20 grammi di cocaina. Il parrucchiere aveva nascosto la droga all'interno dei suoi strumenti da lavoro, per non destare sospetti. La drova avrebbe potuto fruttare sul mercato circa 2 mila euro. Il 53enne, incensurato, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e messo agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.