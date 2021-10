Borgotaro, garage in fiamme

Incendio in un'abitazione a Borgotaro, nella frazione di Baselica. I vigili del fuoco sono intervenuti in mattinata per domare l'incendio che si è sviluppato nel garage, dove ha preso fuoco della legna. Sono in corso degli accertamenti per risalire alla causa. Probabile che un cortocircuito abbia scatenato le fiamme. Grazie all'intervento dei vigili del fuoco, si è evitato che le fiamme divampassero nell'intero appartamento.