Borgotaro, nessuna criticità sulle fondazioni del ponte San Rocco

Non sono state riscontrate criticità sulle fondazioni in acqua del Ponte San Rocco di Borgo Val di Taro: questo il risultato positivo delle verifiche sulle fondazioni della prima campata compiute stamattina per conto della Provincia di Parma – Servizio Viabilità.

Le ispezioni sono state effettuate in collaborazione con il gruppo sommozzatori della Protezione Civile di Parma (gruppi FIAS e Parma Sub) coadiuvati dal gruppo FIAS di Verona e ci si è avvalsi anche di un drone subacqueo.



Le verifiche, che hanno costatato dunque l’integrità delle parti immerse, non ispezionabili in superficie, rientrano nel programma di valutazione e monitoraggio di tutti i ponti della Provincia.



Erano presenti anche il Presidente della Provincia di Parma Diego Rossi, il Delegato provinciale alla Viabilità Giovanni Bertocchi e il Dirigente del Servizio provinciale Viabilità Gianpaolo Monteverdi.