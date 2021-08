Borgotaro, si perde nel bosco e chiede aiuto: aggredita con un bastone da un 68enne

Deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma per rapina aggravata un 68enne. Lunedì mattina a Borgotaro, l'anziano ha aggredito fisicamente con un bastone una turista che stava percorrendo un sentiero nel bosco. Si era persa e si era avvicinata alla sua abitazione per chiedere informazioni sulla giusta strada per tornare in paese. Il 68enne, oltre all’aggressione fisica, ha strappato di mano il cellulare della turista. La donna, spaventata, è scappata via e una volta raggiunto il paese ha chiesto aiuto alla pattuglia dell’Arma.