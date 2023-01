Boscaiolo ferito da un tronco a Palanzano: recuperato da Soccorso alpino, eliambulanza e 118

È stato recuperato grazie all'intervento congiunto delle squadre territoriali del Soccorso Alpino, di Elipavullo e dei sanitari del 118 il boscaiolo quarantaseienne che nel pomeriggio di oggi si è ferito nel comune di Palanzano. L'uomo, un quarantaseienne residente in provincia di Parma, si trovava in località Madonna del Monte per alcuni lavori forestali quando è stato colpito da un tronco a una gamba. Nonostante il forte trauma, il boscaiolo è riuscito ad avvisare telefonicamente alcuni parenti, che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivate l'automedica di Lagrimone ed una squadra del Soccorso Alpino dell'appennino parmense. Da Pavullo nel Frignano, nel frattempo, si è alzata in volo l'eliambulanza attrezzata per recuperi in ambiente impervio, con a bordo personale specializzato del Cnsas. I soccorritori hanno stabilizzato l'uomo e lo hanno affidato al personale dell'elicottero, che lo ha trasportato fino all'abitato di Vairo, dove ad attenderlo vi era un'ambulanza della locale Croce Rossa, che infine ha provveduto al trasporto del quarantaseienne all'Ospedale Maggiore di Parma.