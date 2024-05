Brutto incidente a Varano de Melegari, in località Boschi di Viazzano. Intorno alle 7:20, un'auto si è ribaltata finendo fuori strada. L'autista è rimasto incastrato nell'abitacolo, necessario l'intervento dei sanitari del 118. Si è alzato in volo l'elisoccorso dall'Ospedale Maggiore di Parma, per trasportare il ferito al Pronto Soccorso. Ha riportato ferite gravi.