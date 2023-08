Tenta di uscire dal market con 8 bottiglie di superalcolici rubate: denunciato 39enne

Un 39enne italiano, residente a Parma, è stato sorpreso nel pomeriggio di ieri, sabato 12 agosto, mentre stava per uscire da un supermercato con otto bottiglie di superalcolici nascoste all'interno di uno zainetto. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato identificato e denunciato dai carabinieri. Il valore complessivo del bottino era di 137 euro. Il 39enne è stato accompagnato in caserma e denunciato per furto aggravato.