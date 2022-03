Paura in via Mascagni: brucia il balcone di una palazzina

Fiamme in un edificio a Parma oggi pomeriggio, 6 marzo. L'incendio si è sviluppato in un balcone di una palazzina di via Mascagni (nei pressi di via Zarotto), dove a prendere fuoco sono stati mobilio e cartoni di vario tipo. Al momento dell'incendio in casa c'erano due persone, che non hanno riportato ferite. Sul posto, oltre i vigili del fuioco, per precauzione anche un'ambulanza del 118.