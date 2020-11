Brutale aggressione a Reggio Emilia a una coppia di marocchini: vittima un uomo di Sorbolo e la sua fidanzata

Una brutale aggressione in stile "Arancia meccanica" si e' consumata questa notte in provincia di Reggio Emilia tra le campagne di Novellara e Correggio ai danni di una coppia di origine marocchina. Lui, 43 anni residente a Sorbolo, la fidanzata di 37 anni residente a Reggio Emilia, sono stati sorpresi dal branco. Uno di questi è residente a Noceto. Mentre si trovavano in auto, riferiscono i Carabinieri reggiani, sono stati bloccati da due scooter e fatti scendere, per essere poi presi a calci e pugni e sfregiati al volto con dei coltelli. L'uomo è stato lasciato in una pozza di sangue in mezzo alla strada, mentre la donna è stata condotta in una vicina vigna dove gli aggressori hanno prima cercato di violentarla per poi caricarla a bordo di uno dei motocicli e portarla in un'abitazione a Correggio dove è stata sottoposta ad altre violenze.

Per questi fatti sono state arrestate cinque persone con le accuse di concorso in lesioni personali aggravate, sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale. Si tratta dei marocchini Mustapha e Rafik Fadli di 29 e 24 anni, entrambi irregolari sul territorio e domiciliati a Correggio. Con loro il 26enne Abdeljabar Lahoudag, residente a Noceto (Parma), il 43enne Mohamed Benabbou, domiciliato a Sant'Ilario, e la 25enne Ghizlane Hassouni, residente a Montichiari (Brescia), ma trovata nell'appartamento teatro delle sevizie. E' ancora al vaglio degli inquirenti il movente dell'aggressione. Le due vittime, un marocchino 43enne residente a Sorbolo (Parma) e la fidanzata connazionale 37enne residente a Reggio Emilia, che probabilmente conoscevano i loro aggressori, sono stati portati in ospedale a Guastalla per poi essere trasferiti al Maggiore di Parma dove sono stati ricoverati in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ad allertare i Carabinieri è stato un cittadino. I militari, giunti a Correggio, hanno sentito delle urla provenire da una casa dove hanno fatto irruzione arrestando i cinque. Nel corso della successiva perquisizione, sono stati sequestrati abiti sporchi di sangue e coltelli e altri oggetti contundenti utilizzati dagli aggressori.