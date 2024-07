Brutale rissa tra 50 persone, poi l’accoltellamento: sospesa l’attività di un locale

Il Questore di Parma ha disposto la sospensione della licenza amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande per la durata di quindici giorni di un esercizio pubblico di Via del Taglio, ritenuto luogo pericoloso per la sicurezza dei cittadini.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’intervento della Squadra Volanti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico del 14 luglio scorso.

Nello specifico, all’alba di domenica mattina, una volante della Questura, su diposizione della sala Operativa interveniva in via del Taglio in prossimità di un noto locale pubblico, a seguito di segnalazione di un uomo che era stato vittima di un accoltellamento. Gli agenti, giunti sul posto, notavano la presenza del personale del 118 impegnato a soccorrere un uomo che presentava diversi tagli sull’addome e su altre parti del corpo compatibili con un’arma da taglio.



Dalle concomitanti e successive indagini gli agenti appuravano che, tra le 6.20 e le 6.30, all’interno del giardino di pertinenza del locale, era scaturita una violenta rissa per futili motivi, inizialmente tra due soggetti, ed alla quale avevano preso parte circa 50 persone. A seguito dei fatti, l’addetto alla sicurezza del locale, intervenuto per sedare la rissa veniva colpoto da alcuni fendenti. L’uomo veniva trasportato presso il locale pronto soccorso, dove veniva curato per le ferite , inferte con un oggetto da punta e taglio a livello di torace, addome e dorso, con una prognosi di 20 giorni.



Il titolare dell’attività commerciale sentito in merito ai fatti occorsi, dichiarava di aver assistito alla lite, nata per futili motivi tra due avventori e che l’addetto alla sicurezza del locale era intervenuto allo scopo di riportare la calma ma era stato colpito da alcuni fendenti. Dai successivi accertamenti si appurava che né il proprietario né i suoi dipendenti avevano allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto.



Il pubblico esercizio in questione in passato era già stato teatro di due gravi liti con feriti: nella prima un’aggressione, poi sfociata in una rapina, con prognosi di dieci giorni per la persona offesa; la seconda era invece consistita in un’aggressione mediante lancio di bottiglie di birra ai danni di alcune ragazze, una delle quali aveva riportato delle lesioni giudicate guaribili in 21 giorni. A seguito di quest’ultimo episodio veniva adottato nei confronti del locale un analogo provvedimento con il quale veniva sospesa la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per un periodo di15 giorni.



Si appurava, inoltre, che la vittima si era qualificato come addetto alla sicurezza del locale, nonostante non fosse iscritto nell’apposito elenco e che annoverava più precedenti penali e di Polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Il locale risulta abitualmente frequentato da soggetti gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.



Alla luce della gravità dell’episodio, che ha messo in pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, veniva pertanto adottato un provvedimento al fine di prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dei cittadini, con sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande per 15 giorni.

In corso indagini per identificare i soggetti coinvolti nella rissa.