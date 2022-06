Ustionato dall'alcol mentre gioca in casa: 12enne all'ospedale

Un bambino di 12 anni è finito all'ospedale nel pomeriggio di giovedì 2 giugno a causa delle ustioni riportate per un incidente domestico avvenuto in un'abitazione a Busseto. Gli accertamenti sull'accaduto li stanno eseguendo i carabinieri della Compagnia di Fidenza che sono intervenuti sul posto. Pare che il bambino fosse in casa e stesse facendo un gioco di esperimenti che aveva forse letto su un libretto. Usando però dell'alcol, è partita una fiammata che lo ha investito. La madre e alcuni vicini che sono subito accorsi hanno chiamato il 118 che ha inviato sul posto un'ambulanza della pubblica assistenza e l'automedica di Fidenza. Poi è atterrata anche l'eliambulanza: il 12enne non sarebbe fortunatamente in pericolo ma è stato trasportato all'ospedale Maggiore per ulteriori accertamenti sulla gravità delle ustioni.