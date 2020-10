Busseto, parroco contagiato dal Covid: un fedele positivo

Un solo caso positivo al coronavirus su 142 tamponi eseguiti. E’ questo l’esito dello screening realizzato venerdì scorso dal Servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma alle persone che hanno avuto “contatti stretti” con il parroco di Busseto nelle giornate tra il 27 e il 30 settembre.

L’Azienda sanitaria e il Comune avevano rivolto un appello-invito ai cittadini, dopo che il sacerdote è risultato positivo al coronavirus.

"Vogliamo ringraziare gli operatori dell’Azienda USL - affermano il Sindaco Giancarlo Contini e l’Assessore alla sanità Elisa Guareschi – per la professionalità e la cortesia mostrate nel rassicurare i tanti che si sono sottoposti al test. Un grazie va anche a tutti loro, per aver risposto all’invito, consapevoli di compiere un gesto utile per la salute propria e di tutta la collettività”.