Auto piena di autoradio, tablet e cellulari rubati: due giovani denunciati per ricettazione

Playstation, autoradio, amplificatori, Ipod, tablet ed alcuni cellulari. Sono questi alcuni degli oggetti trovati dai carabinieri di Busseto all'interno del bagagliaio dell'auto di due giovani dell'Est, con alle spalle numerosi precedenti penali, fermati nella serata di martedì 15 marzo a Busseto e denunciati per ricettazione. I militari, dopo che i due aveva parcheggiato l'auto in centro storico ed erano scesi a piedi, hanno deciso di controllarli. I due, senza fissa dimora ma con i documenti in regola, non hanno saputo giustificare la loro presenza in paese. Hanno detto di aver preso un autobus da Parma ma in realtà erano scesi dall'auto.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di perquisire l'auto. Nel bagagliaio hanno trovato merce varia, della quale i due, ancora una volta, non sapevano chiarire la provenienza: una Play Station (PS4) con ben 9 giochi originali, un autoradio, due amplificatori da autovettura, un Ipod, tablet, materiale da pesistica e tre cellulari. I cellulari sono stati rubati nel corso di furti avvenuti a Salsomaggiore, Fidenza e nel piacentino nelle scorse settimane.

Tutta la merce è stata sequestrata: i due sono stati denunciati per ricettazione in concorso. I carabinieri di Busseto stanno approfondendo i riscontri per rintracciare i legittimi proprietari del resto della refurtiva. Chi dovesse riconoscere qualcosa tra gli oggetti sequestrati può contattare la stazione, dalle 10 alle 13, al nr. 0524.92215