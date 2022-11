Busseto, truffa alla Croce bianca: si finge il vicepresidente e riesce a impossessarsi di quasi 5mila euro, denunciato

Si finge vice presidente dell’Associazione Pubblica Assistenza “Croce Bianca” di Busseto e riesce a farsi accreditare quasi 5mila euro. Al termine delle indagini della Stazione carabinieri di Busseto, un 21enne residente in provincia di Ravenna è stato denunciato per truffa e sostituzione di persona. Il tutto inizia quando il giovane, facendosi passare per il vicepresidente dell’associazione, ha chiamato la banca che gestisce il conto corrente dell’associazione stessa, ed è riuscito a farsi accreditare la somma di quasi 5mila euro.

Lo stesso, a conferma dell’autorizzazione per l’ordine di pagamento, inoltra al cassiere una mail (da un dominio Cri falso) nel quale comunica i dati per effettuare l’operazione di pagamento a suo favore.

Le indagini condotte dai militari hanno consentito tramite la documentazione bancaria fornita dalla filiale di individuare il 21enne, con diversi precedenti specifici e che è solito utilizzare sempre lo stesso “modus operandi” per la commissione di analoghe truffe e sostituzione di persona ai danni di altre Associazioni di Pubblica Assistenza.