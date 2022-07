"C'è un guasto alle tubature, recuperi i gioielli": 80enne sventa la truffa

Diventano sempre più frequenti gli interventi delle forze dell'ordine per sventare le truffe a danno di anziani. L'ultimo in ordine di tempo si è registrato ieri pomeriggio. Quando la polizia è stata contatta perché una donna di 80 anni, mentre si trovava all’interno della propria abitazione, aveva sentito bussare alla porta d’ingresso. Una volta aperto si è trovata davanti un giovane sulla trentina con addosso una pettorina gialla come quelle che si utilizzano nei cantieri. A quel punto l’uomo ha detto: “Signora, si sono rotte le tubature dell’acqua della sua abitazione. Tra un po' tutta la sua casa sarà inondata. Le consiglio di recuperare tutti i suoi gioielli e i soldi per non rischiare di perdere tutto”. Insospettitasi da quanto riferito, la donna ha riferito all’uomo che avrebbe chiamato i suoi parenti per verificare cosa stava effettivamente accadendo. Nonostante ciò, il truffatore ha continuato a insistere e anzi entrando all’interno dell’abitazione e aprendo il rubinetto dell’acqua della cucina ha riferito alla donna come proprio dalle tubature stava fuoriuscendo un odore malsano, riferendole inoltre che fuori dalla sua abitazione si trovava anche un appartenente alla Polizia Locale che avrebbe potuto spiegare e confermare quanto stava accadendo.

Esortata ancora una volta a prendere i soldi e i gioielli e uscire dalla propria abitazione, la donna non è caduta nel tranello del truffatore ma con il proprio telefono di casa è riuscita a contattare la propria figlia. Dopo essersi accorto che la donna era riuscita a mettersi in contatto con una familiare, a quel punto, il truffatore ha strappato il telefono dalle mani della donna e lo ha gettato per terra dandosi poi alla fuga a piedi facendo perdere le proprie tracce. Anche il complice a bordo del motorino si è dileguato immediatamente. Sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato anche attraverso la visione di telecamere presenti nella zona che possano in qualche modo contribuire a fornire qualche elemento utile.