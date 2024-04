"C'è una bomba nel locale", ma era uno scherzo telefonico

Il titolare di un locale di intrattenimento della zona ha ricevuto una telefonata anonima in cui l’interlocutore ha riferito che all’interno della struttura era stata piazzata una bomba. È successo nel mese di marzo quando, dopo tutte le verifiche del caso, si è capito che si trattava solo di un falso allarme. È rimasto il grande spavento iniziale, con il titolare che aveva prontamente avvisato i Carabinieri che, con diverse pattuglie, si erano immediatamente attivati precipitandosi sul posto per isolare e mettere in sicurezza il luogo. Dopo alcune ore di tensione, effettuato un accurato sopralluogo da parte del personale specializzato, è emerso che si era trattato di una bravata.

Passata la paura il titolare si è recato presso la Stazione Carabinieri di Sala Baganza ed ha sporto denuncia. I militari di conseguenza hanno avviato le indagini per individuare il responsabile della chiamata che, con il suo gesto, aveva creato allarme e distolto le pattuglie dai loro compiti oltre a creare un danno economico all’attività, rimasta chiusa per la serata. Attraverso l’analisi dei tabulati i carabinieri sono riusciti a risalire al numero di telefono dal quale era partita la telefonata: era intestato a una donna di Parma. Gli elementi forniti dal proprietario del locale, incrociati con i dati emersi dall’analisi dei tabulati telefonici e del traffico di cella, hanno permesso ai Carabinieri di acquisire ulteriori elementi. I Carabinieri, a conclusione dell’attività investigativa, hanno deferito alla Procura per i Minorenni di Bologna, un 17enne poiché ritenuto allo stato il presunto autore del reato di procurato allarme e minaccia. Ovviamente, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, seppure formalmente indagato, il minore avrà modo di esporre, se vorrà, la propria posizione a fronte delle accuse che gli sono state mosse.