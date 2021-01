C'è una festa in una casa: sanzionati nove ventenni

Nella nottata tra venerdì e sabato, il personale della Squadra volanti è stato allertato per la presenza di rumori molesti provenienti da un appartamento sito in zona Montebello. Sul posto il personale, intervenuto per identificare gli occupanti e far cessare gli schiamazzi, si è trovato davanti a nove giovani di circa vent’anni, tutti di Parma e provincia, che si erano riuniti in un’abitazione per trascorrere la serata in compagnia. I nove sono stati tutti sanzionati poiché trovati fuori dal loro domicilio ed assembrati con persone non conviventi. I servizi programmati per la prevenzione e la repressione proseguiranno nelle prossime giornate al fine di verificare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.