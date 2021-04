Caccia al piromane delle auto

Dopo il rogo di ben 15 auto nella giornata di sabato 24 aprile a Parma - in zone abbastanza vicino tra loro, da via Mantova a via Casa Bianca e fino al parcheggio del Parma Retail - la polizia sta indagando sugli incendi, molto probabilmente di matrice dolosa. È caccia al piromane che ha appiccato il fuoco: le motivazioni del gravissimo gesto sono ancora in corso di approfondimento. Potrebbe essere l'azione di un singolo o di un gruppetto di persone: troppo il numero di mezzi coinvolti per pensare a dei semplici vandalismi. L'impressione degli inquirenti è che ci si potrebbe trovare di fronte ad un'azione organizzata, anche se le indagini sono a 360 gradi e non si esclude l'azione di un mitomane. Saranno le immagini delle telecamere installate in zona a dare un volto alla persona che ha appiccato gli incendi.