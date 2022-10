Cacciatore cade in una scarpata: interviene il Soccorso Alpino

Durante una battuta di caccia un componente della comitiva cade in una scarpata e si procura diversi traumi: è successo nel pomeriggio nell’area boschiva di Grammatica nei pressi di Corniglio.

L’uomo, 62 anni di Pilastro, era in una battuta di caccia con i compagni quando è scivolato per pochi metri da una scarpata nell’area boschiva dove si trovavano e, grazie all’aiuto delle radio, è riuscito a mettersi in contatto con loro per comunicargli il luogo in cui si trovava e i dolori riportati. Gli amici hanno così allertato il 118 che ha richiesto l’intervento del Saer stazione Mt Orsaro per cui fortunatamente nel giro di pochi minuti è intervenuto uno dei volontari che si trovava in zona per lavoro. Il tecnico volontario è stato raggiunto poco dopo da altri 6 tecnici che hanno immobilizzato il cacciatore e trasportato su barella in nella zona più sicura e verricellabile da Elipvaullo che nel frattempo era stato attivato. Una volta giunto l’elicottero l’uomo è stato caricato a bordo e trasportato all’Ospedale di Parma con sospetto trauma toracico e all’arto superiore.

Sul posto presenti anche i Vigili del Fuoco per l’intervento di pulitura della zona per permettere a Elipavullo di verricelare in sicurezza il ferito.