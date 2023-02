Cadavere a Baganzola, le indagini: dall'ipotesi omicidio a quella dell'incidente

E' ancora avvolto dal mistero il ritrovamento di un cadavere, in avanzato stato di decomposizione, all'interno di un canale di scolo in via Baganzola nell'area dedicata ai depuratori gestita da Iren. Il corpo infatti non è ancora stato identificato ma la polizia sta indagando per cercare di capire le fasi precedenti all'individuazione del corpo, trovato dal dipendente di una ditta di autospurgo (La testimonianza: "Ho visto una mano spuntare da un cumulo di rifiuti")

Le indagini della squadra mobile della Questura di Parma mirano a ricostruire la dinamica dell'episodio per capire se si sia trattato di un omicidio, di un incidente o di un gesto volontario. Secondo i primi rilievi il corpo riportava alcuni traumi al bacino, compatibili sia con un'azione violenta sia con un incidente o con un gesto volontario. Negli ultimi giorni non risultano, secondo quanto si apprende, denunce di persone scomparse. Nella giornata di oggi, sabato 18 febbraio, sono iniziati gli accertamenti tecnici da parte del perito nominato dall'Autorità Giudiziaria. Per ora gli inquirenti non escludono nessuna pista.

Potrebbe trattarsi, per questo motivo, di una persona ai margini della società. Il cadavere non è stato ancora identificato: sono in corso approfondimenti in tal senso. Vicino al corpo non sono stati trovati documenti di alcun tipo. Stando alle prime ipotesi, il cadavere potrebbe essere stato trasportato dall'acqua da un altro punto ed essere arrivato nel canale di scolo in cui è stato trovato, ma le indagini sono in corso