Cadavere in un canale di scolo a Baganzola: "Ho visto una mano spuntare da un cumulo di rifiuti"

"Ho visto una mano spuntare da un cumulo di rifiuti all'interno del canale di scolo". Inizia così la testimonianza del dipendente di una ditta di autospurgo, che lavora per alcune industrie alimentari che scaricano i rifiuti nell'area gestita da Iren in strada Baganzola, che nel pomeriggio di venerdì 17 ha trovato il corpo di una persona (non ancora identificata anche per lo stato di decomposizione del cadavere) all'interno di un canale.

"Stavo lavorando in zona per scaricare i rifiuti alimentari di alcune aziende in quest'area. Ad un certo punto mi sono allontanato dal depuratore (che si trova proprio di fianco al canale) e mi sono sporto lungo l'argine. Ho visto quella che sembrava una mano spuntare da un cumulo di rifiuti e ho cercato di avvicinarmi, sempre lungo l'argine, per vedere meglio. In effetti si trattava di un cadavere: ho chiamato subito la polizia e poi ho aspettato che arrivassero i poliziotti".