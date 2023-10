Giallo al Parco Ducale: trovato il cadavere di una donna di 56 anni nel laghetto

Giallo al Parco Ducale. Nella mattinata di lunedì 30 ottobre, poco prima delle ore 10, è stato trovato un cadavere di una donna di 56 anni, originaria di Felino, all'interno del laghetto. Sono in corso accertamenti per risalire all'identità della persona trovata senza vita e per cercare di ricostruire la situazione.

Per ora non si esclude nessuna pista investigativa. Sul posto carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia locale e gli operatori del 118, oltre alla polizia scientifica che sta effettuando i primi rilievi.

IN AGGIORNAMENTO