Cadavere tra via Sidoli e via Zoni: le immagini del ritrovamento

Giallo in via Zoni, nei pressi di via Sidoli. Nel pomeriggio di venerdì, 2 febbraio, è stato ritrovato un corpo senza vita, al lato della strada tra gli arbusti. Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, sono in corso delle indagini per risalire all'identità.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, a tal punto da renderlo irriconoscibile. Per stabilire l'identità sarà infatti necessario attendere i risultati dell'esame autoptico, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Alle 18 del 2 febbraio carabinieri e polizia si sono recati sul posto, insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione da parte di un residente. I rilievi tecnici sul ritrovamento del cadavere e le indagini sono portati avanti dalla polizia scientifica e dagli inquirenti della Questura di Parma.