Il giallo del cadavere di via Sidoli sui media nazionali: da 'Chi l'ha visto?' a 'Pomeriggio Cinque'

Il giallo del ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione tra via Sidoli e via Zoni a Parma è finito sui media nazionali, dalla trasmissione di Raitre 'Chi l'ha visto?' a Pomeriggio Cinque. A sollevare l'interesse è soprattutto l'ipotesi, non l'unica accredita ma una delle più probabili, che si possa trattare del corpo di Alessandra Ollari, la 53enne scomparsa nel mese di giugno del 2023 a Parma, a poche centinaia di metri in linea d'aria dal luogo del ritrovamento del cadavere nel pomeriggio di venerdì 2 febbraio.