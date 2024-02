Via Sidoli, cadavere in stato di decomposizione a pochi metri dalle case: nelle prossime ore i risultati dell'autopsia

E' con tutta probabilità di una donna il cadavere ritrovato alle ore 18 di venerdì pomeriggio tra via Sidoli e via Zoni a Parma, verso la via Emilia Est, ma sarà l'autopsia - i cui risultati si attendono nelle prossime ore - a stabilirlo con certezza. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione ma, secondo le prime informazioni, sarebbe quello di una persona di sesso femminile.

Il corpo, trovato da un passante a passeggio con il proprio cane, si trovava in un'area con una vegetazione abbastanza fitta - con alcuni arbusti lasciati incolti - ma a pochi metri da alcune palazzine e in una zona, come riferiscono i residenti, in cui spesso si portano i cani a passeggio.

Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, a tal punto da renderlo irriconoscibile. Per stabilire l'identità sarà infatti necessario attendere i risultati dell'esame autoptico, che dovrebbero arrivare nelle prossime ore. Alle 18 del 2 febbraio carabinieri e polizia si sono recati sul posto, insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione da parte di un residente. I rilievi tecnici sul ritrovamento del cadavere e le indagini sono portati avanti dalla polizia scientifica e dagli inquirenti della Questura di Parma. .

Il corpo potrebbe essere di Alessandra Ollari, scomparsa da giugno

Tra le prime ipotesi circolate c'è quella che il corpo potrebbe essere di Alessandra Ollari, la 53enne scomparsa alla fine di giugno del 2023 dalla sua abitazione di via Marzabotto, nello stesso quartiere e in linea d'aria a poche centinaia di metri dalla zona del ritrovamento del corpo. Nel mese di ottobre del 2023 la Procura della Repubblica di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio, abbandonando la precedente ipotesi dell'allontanamento volontario.

Tra gli elementi non ancora chiari del ritrovamento c'è il fatto che il corpo, in avanzato stato di decomposizione, si trovasse in un'area che, seppur parzialmente inaccessibile per la presenza di una folta vegetazione del tutto incolta, a ridosso da alcune palazzine e vicinissimo ad un'area in cui molte persone, come ci è stato confermato dai residenti, portano i propri cani a fare passeggiate, presumibilmente ogni giorno. Uno degli interrogativi sollevati in queste ore è come mai nessuno, residenti e passanti, si sia accorto di nulla. Vicino all'area del ritrovamento ci sono anche alcuni garage.

Il cadavere spostato in quel punto in un momento successivo alla morte?

L'altra ipotesi, anche questa al vaglio degli investigatori, è che il corpo sia stato portato in quella zona in un momento successivo alla morte. Nel corso delle indagini per la scomparsa di Alessandra Ollari, poi, i Ris sono intervenuti con alcuni sopralluoghi nella sua abitazione ed è del tutto probabile che i militari, insieme alle altre forze dell'ordine, abbiano scandagliato - nel corso degli ultimi mesi - il quartiere in cui la donna è scomparsa, con una particolare attenzione alle aree incolte e con presenza di una vegetazione fitta, come il punto in cui è stato ritrovato il corpo.