Cade con la bici su un sentiero: a Calestano interviene l'elisoccorso

Questa mattina il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Orsaro è intervenuto in aiuto di un ventottenne parmigiano che era rovinosamente caduto con la sua bici su un sentiero in località Armorano: il giovane accusava un forte dolore e gli è stato diagnosticato un probabile trauma ad un arto inferiore oltre ad una plurifrattura scomposta al femore.

Sul posto sono giunti i tecnici di due squadre del Soccorso Alpino insieme agli operatori sanitari della Pubblica Assistenza di Calestano e ai Vigili del Fuoco che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno posto su barella e trasportato fino alla strada Provinciale dove è giunto EliParma che lo ha preso in carico per trasportarlo all'ospedale Maggiore di Parma.