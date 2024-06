Cade da 8 metri d’altezza: operaio ricoverato al Maggiore in prognosi riservata

Cade da un'altezza di 8 metri e viene ricoverato al Maggiore di Parma. Grave infortunio sul lavoro stamattina a Lemizzone di Correggio, nel Reggiano, dove un operaio edile è caduto mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione sul tetto di un capannone aziendale.

Il 29enne di origine egiziana, residente in Toscana, è stato portato d'urgenza in elicottero all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato nel reparto Obi (Osservazione breve intensiva) in prognosi riservata. Stando alle prime informazioni non sarebbe comunque in pericolo di vita.