Cade da una parete rocciosa, scalatore in elicottero all’ospedale di Parma

Un “climber”, caduto da una parete rocciosa, è stato trasportato all’ospedale di Parma. Non sono fortunatamente gravi le condizioni di uno scalatore impegnato in un percorso di arrampicata a Lago Nero di Ferriere che, nella mattinata di domenica 10 settembre è accidentalmente caduto riportando alcune escoriazioni. In suo soccorso sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della Pubblica Assistenza Croce Azzurra di Ferriere, l’elisoccorso decollato da Pavullo nel Frignano (Modena) dotato di verricello, una squadra del Soccorso Alpino e due squadre dei vigili del fuoco da Piacenza con il personale Saf (Speleo Alpino Fluviale) specializzato nel soccorso in ambiente impervio. Il ferito, dopo essere stato recuperato dal personale del Soccorso Alpino, è stato adagiato su una barella. Da qui, il suo trasporto in volo all’ospedale Maggiore di Parma per accertamenti: fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazione.