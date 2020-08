Cade dal seggiolone: bimba di 11 mesi grave al Maggiore

Una bimba di soli undici mesi è ricoverata in gravi condizioni all'Ospedale Maggiore di Parma dopo essere caduta accidentalmente al seggiolone mentre si trovava all'interno della sua abitazione a San Nazzaro, nel comune di Monticelli d'Ongina, in provincia di Piacenza.

La piccola era seduta ad un altezza di poco inferiore al metro ma cadendo sul pavimento avrebbe riportato gravi traumi che, in un primo momento, le avrebbero fatto perdere conoscenza. I parenti che in quel momento si trovavano con lei hanno richiesto l'intervento del 118 e sul posto sono arrivate l'ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l'autoinfermieristica della postazione di Roveleto. Poco dopo i sanitari sono stati raggiunti dai colleghi di Parma con l'elicottero, a bordo del quale la bambina è stata condotta al pronto sococrso dell'ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe, fortunatamente in pericolo di vita.