Cade dalla bici a Mozzano, trasportato in elisoccorso al Maggiore

Disavventura per un uomo di 50 anni, in sella alla sua bici. Durante un'escursione a Mozzano, l'uomo residente a Neviano degli Arduini era in compagnia di un amico quando ha avuto l'incidente. Ha perso il controllo della sua bicicletta ed è caduto procurandosi ferite di media gravità. Necessario l'elisoccorso, in volo dal Maggiore. Sul posto l'automedica di Lagrimone e la Croce Rossa di Scurano. L'uomo si trova al Pronto Soccorso, a Parma.