Cade dalla bici dopo aver urtato il marito, 68enne all’ospedale

Urta con la bici il marito che la precedeva e cade a terra. È successo intorno alle 14 in località Montanaro di San Giorgio dove ha avuto la peggio una 68enne in sella alla bicicletta da corsa. I due coniugi stavano pedalando nella stessa direzione quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, la moglie ha accidentalmente tamponato il marito per poi cadere rovinosamente sull’asfalto. A seguito dell’impatto con il suolo ha riportato un trauma cranico, nonostante indossasse il caschetto, e una sospetta frattura alla spalla destra. Immediati sono scattati i soccorsi in postazione a Roveleto di Cadeo, con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto infermieristica del 118. Di concerto, la Centrale Operativa 118 Emilia-Ovest di Parma ha disposto l’invio dell’elisoccorso. L’équipe sanitaria ha quindi provveduto al trasferimento della donna all’Ospedale Maggiore della città ducale per le cure del caso.