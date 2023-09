Cade dalla scala e muore tre giorni dopo in ospedale. Celenza sul Trigno piange la tragica scomparsa di Roberto Antenucci, 48enne originario del paese e residente a Parma. Nel capoluogo emiliano, domenica scorsa, l'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente domestico. “Eseguiva un lavoretto, di quelli che fanno i maschi dentro casa per dare una mano – conferma sul suo blog 'Dal campanile di Celenza' l'ex sindaco Rodrigo Cieri - Purtroppo la sua compagna, rientrata a casa, l’ha trovato per terra privo di sensi, caduto probabilmente dalla scala. Inutile la corsa del 118 all’ospedale, dove è deceduto dopo tre giorni”.

I suoi organi, come l'uomo aveva deciso da tempo, sono stati donati. Originario di Celenza, Antenucci si era poi trasferito con la famiglia a Vasto, dove vivono tuttora i genitori. “Alla famiglia va il mio abbraccio affettuoso”, esprime il suo cordoglio Cieri.