Cade dalla scala, operaio grave a Parma

Un operaio è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Parma in seguito ad un infortunio che lo ha visto coinvolto. Si tratta di un 33enne di Castellarquato che, intorno alle 8.30 di venerdì 9 luglio, si trovava al lavoro in un'azienda agricola in strada Malpodata a San Protaso di Fiorenzuola. Stando ai primi accertamenti effettuati dai carabinieri del Norm della Compagnia della Valdarda, sembrerebbe che l'uomo fosse in cima ad una scala per salire ul tetto di un capannone dove, pare, avrebbe dovuto effettuare alcune riparazioni. Mentre saliva sarebbe caduto dalla scala, compiendo un volo di almeno tre metri e riportando diversi traumi giudicati gravi da medico e infermiere del 118. Pare sia stato trovato a terra da alcune persone presenti all'interno dell'azienda agricola che hanno chiamato i soccorsi. Sono stati i volontari della Pubblica Valdarda e i sanitari del 118 di Fiorenzuola a raggiungere per primi l'infortunato per prestargli le prime cure. Poi è atterrato in zona anche l'elisoccorso che ha condotto il 33enne al Maggiore di Parma.