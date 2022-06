Cade e batte la testa perdendo i sensi: escursionista trasportato al Maggiore

Rovinosa caduta di un biker sul Monte Croce del Ferro a quota 1200 metri. Un uomo di 56 anni residente a Parma stava percorrendo con la sua E bike, insieme a un amico, il sentiero di crinale che collega il Passo del Brattello al Monte Molinatico da Borgotaro verso Pontremoli. In un tratto di discesa l’uomo è caduto procurandosi un trauma cranico con perdita di coscienza. Erano da poco passate le 10 quando l’amico chiama il 118 per chiedere aiuto. Sul posto viene inviata l’ambulanza e l’automedica di Bobbio, la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Orsaro e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS. Il paziente viene raggiunto dal personale 118 e valutato dal medico che conferma l’intervento del mezzo aereo. L’elicottero ha poi imbarcato il ciclista e trasportato all’ospedale Maggiore di Parma in codice di media gravità.