Cade e si ferisce al Lago Verde: salvata dall'elicottero e dal Soccorso alpino

Nel pomeriggio di venerdì 19 agosto la stazione Mt Orsaro del Soccorso alpino è stata attivata dal 118 per intervenire a Lago Verde, sopra al lago Ballano (Prato Spilla) nel comune di Monchio delle Corti. L'allarme è scattato per un infortunio di una signora di 53 anni, residente a Parma, per un trauma alle gambe. L'allarme è stato dato da parte della persona con cui stava percorrendo il sentiero 711 vicino al Lago Verde. La signora sarebbe caduta e avrebbe riportato il trauma a causa di un buco sul sentiero riportando una sospetta frattura di tibia e perone alla gamba destra. A seguito della chiamata sono state così organizzate due squadre del Soccorso Alpino, oltre ad essere stato attivato Elpivaullo: una squadra ha percorso la sterrata in fuoristrada fino al lago Verde per andare incontro al compagno di escursione e lo ha riaccompagnato alla propria auto mentre l'altra squadra ha fatto sicurezza al parcheggio di Prato Spilla per permettere il recupero della 53enne, che è stata verricellata dall'elicottero e portata al parcheggio dove ad attenderla c'era l'ambulanza di Monchio.