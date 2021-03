Cade in bici in un canale e non riesce più ad alzarsi: ciclista soccorso dai carabinieri

E' caduto con la bicicletta in un canale mentre stava tornando presso la sua abitazione nella zona di Pontolo a Borgotaro ed è stato soccorso dai carabinieri che, dopo averlo trovato in mezzo ai rovi, lo hanno affidato alle cure del 118 che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso.

Nel pomeriggio di ieri i militari di Borgotaro si sono messi in azione dopo la chiamata da parte di un ciclista che, agitato e preoccupato, ha riferito di essere caduto all'interno di un canale mentre stava percorrendo la strada a bordo della bici e di non riuscire più a rialzarsi. Le ricerche sono scattate immediatamente: i militari hanno trovato l'uomo nei rovi e, grazie all'aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti a farlo uscire dal canale. L'uomo è stato accompagnato poi all'Ospedale di Borgotaro per le cure del caso.