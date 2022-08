Disavventura a Citerna Taro, in mattinata per un uomo che si è ferito gravemente alla testa in seguito a una caduta nel fiume. Poco prima delle 10:30, l'uomo cadendo ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato con ferite gravi al Pronto Soccorso. Sul posto i Vigili del fuoco e l'ambulanza della Croce Verde per fornire i primi aiuti.